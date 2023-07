हिमाचल HC ने एचजेएस परीक्षा के आवेदनकर्ताओं की याचिकाएं की खारिज, लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन किए थे रद्द

हिमाचल हाईकोर्ट ने एचजेएस परीक्षा के आवेदनकर्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने कहा कि 28 अप्रैल 10 मई और 12 मई 2023 को आयोग ने उम्मीदवारों से नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड करने के दोबारा निर्देश दिए थे। जिसके बाद भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए।

हिमाचल HC ने एचजेएस परीक्षा के आवेदनकर्ताओं की याचिकाएं की खारिज

शिमला, जागरण संवाददाता। हिमाचल हाईकोर्ट ने एचजेएस परीक्षा के लिए करेक्टर सर्टिफिकेट समय पर न देने पर अयोग्य ठहराए आवेदनकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को होने वाली छंटनी परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। कोर्ट ने ये बात कहते हुए खारिज की याचिका मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी प्राधिकरण से जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र जैसे जाति, उपजाति, अनुसूचित जाति, चरित्र, स्थायी निवासी आदि प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले कई बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऐसे प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद भी जमा करवाया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को जो चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने थे वे किसी सरकारी प्राधिकरण से जारी नहीं किए जाने थे। उम्मीदवारों को दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने थे, जो कि आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे। आयोग के अनुसार, सिविल जज परीक्षा के लिए 22 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी की गई थी। उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद 28 अप्रैल, 10 मई और 12 मई 2023 को आयोग ने उम्मीदवारों से नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड करने के दोबारा निर्देश दिए थे। समय पर अपलोड नहीं किए दस्तावेज कोर्ट को बताया गया कि इसके बावजूद भी याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए। आयोग ने दलील दी कि सिविल जज के लिए 9 जुलाई को छंटनी परीक्षा निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए रोल नंबर और परीक्षा केंद्र आवंटित किए जा चुके हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी उसी हिसाब से छपवाए गए हैं। यदि, याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो यह आयोग के लिए असुविधा का कारण बनेगा। कोर्ट ने आयोग की दलीलों से सहमति जताते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी।

