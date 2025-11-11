हिमाचल में सड़क पर बेसहारा घूम रहे पशुओं पर हाई कोर्ट का संज्ञान, गौसदन का मांगा विवरण; सरकार को जिलावार गणना का आदेश

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं की जिलावार गणना करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सभी गो अभयारण्यों में पहले से रखे गए पशुओं का विवरण मांगा और बेसहारा पशुओं को टैग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश भी दिया है।



कोर्ट ने कहा कि बेसहारा पशुओं की गणना करने से सरकार के पास कम से कम आने वाले वर्षों के लिए एक भविष्य की योजना तैयार करने और इस समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए।



याचिकाकर्ता ने बताया कि बेसहारा पशुओं की समस्या का समाधान तभी ठीक से किया जा सकता है, जब सबसे पहले इनकी गणना होगी। पशुपालन विभाग के सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया कि 21,306 पशुओं को गो अभयारण्य/गोशालाओं में रखा गया है और राज्य में 15 गो अभयारण्य कार्यरत व सात निर्माणाधीन हैं।