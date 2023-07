Himachal: जमाखोरों के खिलाफ हरकत में आई सरकार, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी; तुरंत होगी कार्रवाई

Himachal Flood प्राकृतिक आपदा के बीच आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों ने मुनाफा कमाने का रास्ता निकाल लिया। ऐसे में प्रदेश के सभी हिस्सों में खाद्य वस्तुओं की कीमतें अकारण बढ़ने लगी है। सब्जियों के अलावा रोजमर्रा की वस्तुओं की जमाखोरी नहीं हो इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।

जमाखोरों के खिलाफ शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी : जागरण

राज्य ब्यूरो, शिमला: राज्य में आई प्राकृतिक आपदा के बीच आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों ने मुनाफा कमाने का रास्ता निकाल लिया। ऐसे में प्रदेश के सभी हिस्सों में खाद्य वस्तुओं की कीमतें अकारण बढ़ने लगी है। प्रदेश में कई दुकानदार सब्जियों के अलावा रोजमर्रा की वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करते रहें, इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने अपने सभी फील्ड स्टाफ को संदेह वाले व्यवसायिक प्रतिस्ठानाें और दुकानों पर जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी खाद्य निरीक्षकों से जांच रिपोर्ट मांगी है। विभाग के ध्यान में कई मामले आए हैं कि कई दुकानदार नान कंट्रोलर आइटम जैसे आलू ,प्याज, टमाटर, से लेकर फल सब्जियां, दूध, पेट्रोल डीजल आदि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं। जमाखोरी की शिकायत के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बाढ़ आने व भारी वर्षा होने के फलस्वरूप सड़कों व रास्तों पर यातायात बाधित हुआ है। ऐसे में पूरी संभावना है कि दुकानदारों ने आवश्यक वस्तुओं की होर्डिंग शुरू कर दी है। जिसके चलते बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उछाल आया है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। लोग फोन करके विभाग को संबंधित दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। विभाग की हेल्पलाइन नंबर 19167, 14445 और 1100 नंबर पर डायल करके जमाखोरी से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत विभाग को कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई आपदा की घड़ी में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोई भी दुकानदार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करे, ऐसा करने वालों को किसी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। जमाखोरी करता हुआ कोई दुकानदार पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित कुल्लू जिला के लिए पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर ट्रकों से आपूर्ति की गई है, लोगों को आवश्यक वस्तुओं की समस्या का सामना न करना पड़े। विभाग प्रदेश के अन्य जिलों से भी रोजमर्रा के वस्तुओं की उपलब्धता की फीडबैक ले रहा है। -रामकुमार गौतम, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निदेशक।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN