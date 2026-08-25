हिमाचल सरकार चीनी के बढ़ते दाम से देगी राहत, 35,600 क्विंटल का विशेष ऑर्डर किया; जमाखोरी पर उड़नदस्ते सक्रिय

जागरण संवाददाता, शिमला। प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। वहीं, सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए विशेष ऑर्डर कर दिया है, ताकि राशन डिपो में चीनी की उपलब्धता बनी रहे। सरकार राशन डिपो सस्ती दरों पर चीनी उपलब्ध करवाती है। खाद्य आपूर्ति विभाग के उड़नदस्ते थोक गोदामों और खुदरा बाजार का निरीक्षण कर रहे हैं। किसी भी जिले में प्याज और चीनी की अवैध जमाखोरी या मनमाने दाम वसूलने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है।



मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर, ऊना, शिमला और कांगड़ा समेत प्रमुख मंडियों और बाजार में प्याज के फुटकर दाम की रोजाना निगरानी की जा रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारी बाजार की स्थिति का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं से मनमाने दाम न वसूलें।

चीनी का विशेष ऑर्डर रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए व चीनी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने राशन डिपो के लिए 35,600 क्विंटल चीनी का विशेष ऑर्डर किया है। चीनी की खेप हरियाणा शुगर फेडरेशन से हिमाचल के थोक गोदामों तक पहुंच चुकी है और इसे राशन डिपो में भेजा जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि राशन डिपो में चीनी का पर्याप्त कोटा उपलब्ध रहे।