हिमाचल के राज्यपाल ने चिराग भानु सिंह को हाई कोर्ट के जज की दिलाई शपथ, भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल बने अतिरिक्त न्यायाधीश

राज्य ब्यूरो, शिमला। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज लोकभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह के दौरान चिराग भानु सिंह को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया भी उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन प्रदेश के मुख्य सचिव केके पंत ने किया। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए नियुक्ति वारंट को भी पढ़कर सुनाया। जिसमें चिराग भानु सिंह को न्यायाधीश तथा भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के आदेश थे। इसके पश्चात राज्यपाल के सचिव संदीप भारद्वाज ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत शपथ पत्रों पर राज्यपाल और नवनियुक्त जजों के हस्ताक्षर करवाए।