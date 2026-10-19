AIIMS दिल्ली और PGI चंडीगढ़ के PG डॉक्टरों की बिना परीक्षा व इंटरव्यू होगी सीधी नियुक्ति, हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स पॉलिसी-2025 में संशोधन किया है।

अब पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली से पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर बिना लिखित परीक्षा और साक्षात्कार नियुक्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। चयन एमबीबीएस और पीजी में प्राप्त अंकों की मेरिट से होगा।