Himachal Government मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दो हजार करोड़ रुपये की त्वरित सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र में केंद्र सरकार के समक्ष राज्य में हुए आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार को दो हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

आपदा प्रभावितों को 1.45 लाख रुपये देगी सरकार: सुक्खू

HighLights केंद्र सरकार से अभी कोई विशेष पैकेज प्रदेश को नहीं मिला: CM मुख्यमंत्री ने सोलन के भूस्खलन प्रभावित शामती का निरीक्षण किया

जागरण टीम, शिमला/सोलन: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह ढह गए हैं, उन्हें 1.45 लाख रुपये की राहत राशि दी जाएगी। जिनके घरों को कम नुकसान हुआ है, उन्हें एक लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने फिलहाल आपदा प्रभावितों को कम राहत राशि जारी की है। केंद्र सरकार से अभी कोई विशेष पैकेज प्रदेश को नहीं मिला है। केंद्र ने 180 करोड़ रुपये का रुटीन पैकेज दिया है। यह राशि दिसंबर में आनी थी, जो अग्रिम जारी की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सोलन शहर के शामती क्षेत्र में भूस्खलन से गिरे भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कई लोगों की जान बचाने में सफलता मिली है। प्रदेश के 80 प्रतिशत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल फोन सेवाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। पीएम को दो हजार करोड़ रुपये की त्वरित सहायता के लिए लिखा पत्र मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दो हजार करोड़ रुपये की त्वरित सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने पत्र में केंद्र सरकार के समक्ष राज्य में हुए आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार को दो हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इस राशि से पूरी तरह बंद पड़ी संपर्क सड़कों को बहाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग को हुए नुकसान से पेयजल योजनाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। सभी पर्यटक निकालकर भेजे, 500 जाने को तैयार नहीं आपदा में फंसे लोगों और पर्यटकों को निकालने का अभियान पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी 75 हजार पर्यटकों को सुरक्षित रवाना कर दिया है। अब 500 पर्यटक ही हिमाचल में स्वेच्छा से रुके हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सभी के सहयोग से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। करीब 15 हजार गाड़ियों को सुरक्षित वापस भेजा गया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों एनडीआरएफ व भारतीय सेना आदि के प्रयासों की प्रशंसा भी की। एक चुनौतीपूर्ण बचाव अभियान में शून्य से चार डिग्री नीचे तापमान में लाहुल स्पीति जिला के चंद्रताल से 250 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया है।

Edited By: Mohammad Sameer