हिमाचल सरकार लेगी और लोन, चार वर्ष में ब्याज सहित चुकानी होगी सारी रकम; एक लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार 350 करोड़ रुपये का ऋण लेने जा रही है। सरकार ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में 7200 करोड़ रुपये का ऋण ले लेगी, इससे जो ऋण सीमा इस वर्ष की थी उसे पूरा कर लिया है। अब प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण हो गया है।



सरकार ने 350 करोड़ रुपये के सरकारी बांड को लेकर अधिसूचना जारी की है और इसकी नीलामी दो दिसंबर को होगी। ऋण चार वर्ष के लिए लिया जा रहा है। यह प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक (आबीआइ) के माध्यम से उपज आधारित नीलामी में बेची जाएंगी। इस राशि का उपयोग प्रदेश के विभिन्न विकास कार्यों को गति देने के लिए किया जाएगा।