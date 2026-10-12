एशियन गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ियों पर हिमचाल सरकार की धन वर्षा, सरकारी नौकरी के साथ मिलेंगे 9 करोड़ से अधिक रुपये 

संवाद सूत्र, शिमला। राज्य सरकार 20वें एशियाई खेल में पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर माह में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आशय की जानकारी प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता द्वारा दी गई।

उनका कहना है कि खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह शिमला में आयोजित होगा। हाल ही में संपन्न हुए एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी टीम की खिलाड़ी रितु नेगी, पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 1-1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

इन खिलाड़ियों को मिलेंगे एक-एक करोड़ रुपये पुरुष मैराथन में रजत पदक विजेता सावन बरवाल दो करोड़ 50 लाख रुपये और एथलेटिक्स में दस हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को एक करोड़ 50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। क्रिकेट की स्वर्ण पदक विजेता टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

जुड्डो में प्रतिभागिता के लिए खिलाड़ी ताखेलाम्बम इनुनगांबी को तीन लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इन खिलाड़ियों को कुल नौ करोड़ तीन लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के दृष्टिगत निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

नकद धनराशि समान देने का लिया गया निर्णय हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली भारतीय टीमों के खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों के प्रविधानों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

संशोधित प्रविधानों के अनुसार, पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल हिमाचल प्रदेश के सभी पात्र खिलाड़ियों के बीच नकद पुरस्कार समान रूप से वितरित किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक खिलाड़ी को व्यक्तिगत पदक विजेता के लिए निर्धारित राशि के बराबर पुरस्कार दिया जा सकेगा।