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'कांग्रेस में जयचंद और स्लीपर सेल हावी...', हिमाचल सरकार के मंत्री जगत नेगी ने अपने ही पार्टी पर बोला हमला

By Rajesh2 Thakur Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:14 PM (IST)

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में अपनी ही पार्टी पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में जयचंद और स्लीपर सेल हावी हैं, जिससे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है।

कांग्रेस में 'जयचंद' और 'स्लीपर सेल' हावी, अपनी ही पार्टी पर बरसे नेगी। फाइल फोटो

कांग्रेस में 'जयचंद' और 'स्लीपर सेल' हावी, अपनी ही पार्टी पर बरसे नेगी। फाइल फोटो

HighLights

  1. राजस्व मंत्री नेगी ने कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष उठाया

  2. पार्टी में जयचंद और स्लीपर सेल हावी होने का आरोप

  3. निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर जताई गहरी चिंता

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर अंदरूनी असंतोष फिर मंच पर खुलकर सामने आया है। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के आदिवासी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनुराधा राणा के पदभार ग्रहण समारोह में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपनी ही पार्टी पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जयचंद और स्लीपर सेल हावी हैं।

उन्होंने प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर हाल में हुई नियुक्तियों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि कुछ ऐसे लोगों को संगठन में पद दिए जा रहे हैं, जो भाजपा के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ कभी मुखर नहीं रहे। उन्होंने कहा, यदि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा होती रही तो पार्टी के पास संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता नहीं बचेंगे और संगठन केवल कागजी नेताओं तक सीमित होकर रह जाएगा।

नेगी ने कहा कि वह इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द प्रमाण और तथ्यों के साथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट रखी जाएगी। संगठन में सक्रिय कथित स्लीपर सेल की सूची भी आलाकमान के सामने रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर की कमियों और भितरघात को दूर किए बिना भाजपा और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ प्रभावी लड़ाई संभव नहीं है।

उन्होंने पार्टी में गुटबाजी, अनुशासनहीनता और भितरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। नेगी जब बोल रहे थे तो मंच पर कांग्रेस आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता बैठे थे।

नेगी ने कहा कि कांग्रेस एक ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा की विचारधारा से लड़ने की बात करती है, लेकिन संगठन में ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है, जिन्हें पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं माना जा सकता। उन्होंने जयचंद और भगौड़े जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि वर्षों से पार्टी का झंडा उठाने और संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की जगह अवसरवादियों को तवज्जो मिलना गंभीर चिंता का विषय है।

निगम भंडारी की नियुक्ति से हैं नाराज

जगत सिंह नेगी किन्नौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर वह पहले भी सवाल उठा चुके हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष ही अपनी नाराजगी जाहिर की है।