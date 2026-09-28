हिमाचल सरकार ने एशियाई खेल पदक विजेताओं पर की इनामों की बारिश, 5.33 करोड़ की घोषणा

राज्य ब्यूरो, शिमला। जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले पदक विजेताओं पर प्रदेश सरकार पुरस्कारों की बारिश करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के पदक विजेताओं के लिए कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है।

कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की महिला खिलाड़ियों पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपये दिए जाएंगे। इन चारों को कुल 1.33 करोड़ रुपये मिलेंगे। पुरुषों की मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये, जबकि महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये की सम्मान राशि मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है। एशियाई एवं पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए चार करोड़, रजत के लिए 2.50 करोड़ और कांस्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है।

इसी तरह ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक व पैरालंपिक में स्वर्ण के लिए पांच करोड़, रजत के लिए तीन करोड़ और कांस्य के लिए दो करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल एवं पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण के लिए तीन करोड़, रजत के लिए दो करोड़ और कांस्य के लिए एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि निर्धारित है।