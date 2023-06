हिमाचल में फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल के दाम घटाए गए हैं। राशन डिपो में अब 104 रुपये में तेल उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए आठ रुपये तथा एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपये कम होंगी। एनएफएसए और एपीएल के तहत आने वाले लोगों को इससे काफी फायदा होगा।

हिमाचल में कम हुए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल के दाम, राशन डिपो में इस रेट पर होगा उपलब्ध

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य दुकानों में फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की 104 रुपये की दर से मिलेगा। गुजरात की गोकुल एग्रो को डिपो में सोया तेल की सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने नई दरों को तय कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए 104 रुपये प्रति लीटर तय की है। बीपीएल व एनएफएसए लाभार्थियों के लिए पूर्व में मिले रहे 112 रुपये प्रति लीटर से दाम कम होने से आठ रुपये तथा एपीएल परिवारों के लिए 117 रुपये प्रति लीटर की दर से कम होने से 13 रुपये कम होंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से लगभग 7.54 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11.53 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों को लाभ होगा। अब राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीद सकते हैं। अभी नई सप्लाई का तेल पहुंच रहा है। पुराना स्टॉक खत्म होते ही नए स्टॉक की सप्लाई कम दाम पर शुरू होगी। 7 से 9 लाख लीटर लगाता है सोया तेल प्रदेश के पांच हजार डिपो के माध्यम से लगभग 19 लाख परिवारों को सोया तेल हर माह नौ लाख लीटर लगता है। जबकि सरसों का तेल 25 लाख लीटर प्रति माह लग रहा है। इसके तहत एक परिवार जिसके तीन ओर इससे अधिक सदस्य हैं उन्हें दो लीटर तेल का प्रावधान है। जिसमें दोनों सरसों या फिर एक सरसों आर एक रिफाइंड तेल ले सकते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कबा कि प्रदेश के 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों को अब फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल अब 104 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। ये रेट तय कर दिए हैं। सीएम ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह अहम निर्णय है। फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केंद्रित कर प्रदेश सरकार जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

Edited By: Rajat Mourya