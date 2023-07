Himachal Flood: हिमाचल की मदद के लिए आगे आई हरियाणा सरकार, बाढ़ राहत कोष में देगी पांच करोड़ रुपये

Himachal Flood News हिमाचल इस समय भारी तबाही का सामना कर रहा है। बाढ़ और बारिश ने प्रदेश में सबकुछ उथल-पुथल कर दिया है। प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी बीच हरियाणा सरकार ने पड़ोसी राज्य होने के नाते आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मनोहर लाल सरकार हिमाचल को पांच करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देगी।

हिमाचल की मदद के लिए आगे आई हरियाणा सरकार, बाढ़ राहत कोष में देगी पांच करोड़ रुपये

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश पिछले एक पखवाड़े से प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। अब मदद के लिए भी हाथ बढ़ने लगे हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने 5 करोड़ की धनराशि हिमाचल सरकार को देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश को बाढ़ राहत कोष में पांच करोड़ रुपये देगी। हरियाणा पहला राज्य है जिसने अभूतपूर्व बाढ़ से पैदा हुई स्थिति का सामना कर रहे हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। भले ही जल उपकर के मुद्दे पर पड़ोसी राज्यों के साथ गतिरोध की स्थिति पैदा हुई है। आपदा की स्थिति में हरियाणा सरकार ने सबकुछ भुलाते हुए प्रदेश की मदद करने का कदम उठाया है। केंद्र जारी कर चुका है इतनी राशि इससे पहले, केंद्र सरकार ने दो किश्तों में प्रदेश सरकार को 180-180 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीमें प्रदेश में पहुंच चुकी हैं। पीएम ने सीएम सुक्खू को दिया मदद का आश्वासन वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करके राज्य सरकार को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय टीम के बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि उसके तुरंत बाद प्रदेश सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। आपदा राहत कोष में दान कर रहे लोग आपदा की स्थिति में एक-दूसरे का सहारा बनने के लिए प्रदेश के लोग, सरकारी कर्मचारी, उद्योग आगे आए हैं। रोजाना प्रदेश सरकार को मुख्यमंत्री राहत कोष में राहत राशि प्रदान की जा रही है। बच्चे अपनी पॉकेट मनी को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान कर रहे हैं। राजभवन की ओर से राहत सामग्री के सात ट्रक अभी तक कुल्लू, मंडी जिलों को भेजे जा चुके हैं। भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बह कर जाने वाले पानी को लेकर टिप्पणी की थी। लेकिन हिमाचली लोगों के मुसीबत में फंसे होने पर पड़ोसी होने के नाते पंजाब से भी मदद का हाथ बढ़ने की आशा की जा सकती है।

