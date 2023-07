Himachal में बाढ़ से अब तक 4635 करोड़ का नुकसान, 122 लोगों की मौत; कल भी 10 जिलों में भारी वर्षा अलर्ट

Himachal Rain Alert हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने पिछले एक हफ्ते में काफी नुकसान पहुंचाया है। प्रदेश को बाढ़ से अभी तत 4635 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी प्रदेश को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी के सभी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

बाढ़ से अब तक 4635 करोड़ का नुकसान, 122 लोगों की मौत

Your browser does not support the audio element.

शिमला, राज्य ब्यूरो। कु्ल्लू में बादल फटने के साथ सोमवार को प्रदेश में कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई। अभी तक प्रदेश में 4635 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। अभी तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ, 490 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और 4146 मकानों को नुकसान हुआ है। प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में भूस्खलन की 53 घटनाएं हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 41 बार अचानक बाढ़ आने से सैकड़ों मकान ध्वस्त हो चुके हैं। 935 पशुओं की अभी तक मौत हो चुकी है। प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के चलते 681 सड़कें अभी भी बंद हैं और इन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम का ताजा पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ प्रदेश के दस जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक वर्षा नाहन में 34.4, धौलाकुओं में 23.5, सुंदरनगर में 30 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

Edited By: Rajat Mourya