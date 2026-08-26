हिमाचल में भांग की खेती के लिए नियमों में संशोधन, खेती से पहले खरीदार होंगे तय; पांच बीघा भूमि की शर्त
हिमाचल प्रदेश में औषधीय भांग की नियंत्रित खेती के नियम तय हो गए हैं, जिसमें किसान को लाइसेंस और कम से कम पांच बीघा भूमि के साथ बुवाई से पहले खरीदार से बाय-बैक समझौता करना अनिवार्य होगा।
HighLights
खेती के लिए 5 बीघा भूमि और बाय-बैक समझौता अनिवार्य।
लाइसेंस शुल्क एक लाख रुपये प्रति बीघा, नवीनीकरण भी समान।
प्रसंस्करण इकाई के लिए एक करोड़ रुपये का वार्षिक शुल्क।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में औषधीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की नियंत्रित खेती का रास्ता खुलने के साथ सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था को बाजार और निगरानी से जोड़ दिया है। किसान केवल लाइसेंस लेकर सीधे फसल नहीं उगा सकेगा। व्यावसायिक खेती के लिए कम से कम पांच बीघा का एकीकृत भू-क्षेत्र जरूरी होगा और लाइसेंस लेने से पहले अधिकृत निर्माता या कंपनी के साथ बाय-बैक समझौता करना होगा। यानी खेती शुरू करने से पहले ही तैयार फसल के खरीदार की व्यवस्था करनी होगी।
सरकार के संशोधित नियमों में खेती से लेकर बीज, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और अनुसंधान तक पूरी कड़ी के लिए अलग-अलग लाइसेंस और निगरानी व्यवस्था तय की गई है। 26 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना में औषधीय एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए चरस और गांजा को अपवर्जित करते हुए भांग की खेती का वार्षिक लाइसेंस शुल्क एक लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण के लिए भी यही शुल्क रहेगा।
बीज की जानकारी 21 दिन पहले
खेती की निगरानी के लिए कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। किसान को खेती शुरू करने से कम से कम 21 दिन पहले इस्तेमाल किए जाने वाले बीज और निर्धारित दस्तावेजों की जानकारी नोडल अधिकारी को देनी होगी। बीज आपूर्तिकर्ता को अधिकृत प्रयोगशाला से गुणवत्ता प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराना होगा।
बीज से परिवहन तक अलग शुल्क
सरकार ने बीज प्रदायक की अनुज्ञप्ति के लिए 25 हजार रुपये और उसके नवीनीकरण के लिए भी 25 हजार रुपये शुल्क तय किया है। भांग के भंडारण की अनुज्ञप्ति के लिए 10 हजार रुपये, अनुसंधान एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए एक लाख रुपये और कटाई की गई भांग के निर्दिष्ट चिकित्सा एवं वैज्ञानिक प्रयोजन के लिए परिवहन की अनुज्ञप्ति के लिए दो हजार रुपये शुल्क निर्धारित है।
प्रसंस्करण इकाई का एक करोड़ शुल्क
भांग के प्रसंस्करण अथवा विनिर्माण के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क एक करोड़ रुपये है। नवीनीकरण के लिए भी इतनी ही राशि देनी होगी। सरकार ने पहले निर्धारित शुल्क की तुलना में खेती और प्रसंस्करण शुल्क में कमी की है, ताकि नियंत्रित क्षेत्र में किसान और उद्योग भागीदारी कर सकें।
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