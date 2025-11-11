Language
    हिमाचल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आज, मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में इन 14 बिंदुओं पर होगी चर्चा

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 11:31 AM (IST)

    आज हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में शिक्षकों की भर्ती, पाठ्यक्रम सुधार, और स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास जैसे 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

    हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी जिलों के उपनिदेशक शिक्षा को बुलाया गया है। इसमें 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में सभी तथ्यों के साथ उपस्थित हों। 

    बजट में की गई घोषणाओं पर होगा विचार

    बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं और बजट में की गई घोषणाओं पर विचार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रवक्ताओं को कक्षा-6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कई जिलों में शिक्षक इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। 

    आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी देने का आदेश

    स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति की जानकारी दें और उन शिक्षकों की सूची तैयार करें जो अभी तक इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

    बच्चों की संख्या पर भी होगी चर्चा 

    बैठक में यह भी चर्चा होगी कि कितने स्कूलों में बच्चों की संख्या 10 या उससे कम है, जबकि वहां एक ही विषय के दो-दो शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रभावित स्कूलों की मरम्मत, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, और विभाग द्वारा कराए गए बेसलाइन व एंडलाइन सर्वे रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। स्कूलों के युक्तीकरण और सीबीएसई के लिए संबंद्घता प्राप्त स्कूलों की जानकारी भी मांगी गई है।

