हिमाचल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आज, मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में इन 14 बिंदुओं पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिमला में मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी जिलों के उपनिदेशक शिक्षा को बुलाया गया है। इसमें 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बैठक में सभी तथ्यों के साथ उपस्थित हों।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बजट में की गई घोषणाओं पर होगा विचार बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं और बजट में की गई घोषणाओं पर विचार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रवक्ताओं को कक्षा-6 से 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के आदेश दिए हैं, लेकिन कई जिलों में शिक्षक इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।