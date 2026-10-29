हिमाचल सरकार दूध बेचने वाले किसानों को देगी दोगुना प्रोत्साहन राशि, 14 करोड़ का बजट तय; 6 रुपये प्रति KG मिलेंगे

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध बेचने वाले पात्र पशुपालकों को अब प्रति लीटर दोगुना प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने दूध प्रोत्साहन राशि तीन रुपये से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने को मंजूरी दे दी है।



योजना के लिए 14 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे पात्र दूध उत्पादकों के खातों में किया जाएगा।

किसानों की आमदनी बढ़ेगी सरकार का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को लाभकारी बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में पशुपालन और दूध उत्पादन ग्रामीण परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है।

दूध प्रोत्साहन योजना दूर करेगी अंतर गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों को इन संस्थानों के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण समान प्रोत्साहन सहायता नहीं मिल पा रही थी। इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। पहले इसके तहत तीन रुपये प्रति लीटर दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर छह रुपये कर दिया गया है।