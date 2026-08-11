हिमाचल सरकार ने पेंशन और जीपीएफ व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की, नई SOP जारी; बचत निधि पर 7.10 प्रतिशत ब्याज

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन और जीपीएफ से जुड़े मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने और उनका तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि पेंशन संशोधन से जुड़े सभी मामले अब अनिवार्य रूप से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत और निपटाए जाएंगे।



राज्य में पेंशन और जीपीएफ सेवाओं को आसान बनाने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटाइजेशन परियोजना लागू की जा रही है। इसके तहत प्रधान महालेखाकार, जिला कोषालय, ट्रेजरी कार्यालय और आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करेंगे।

ई-मेल से भेजे जाएंगे पीपीओ सहित अन्य दस्तावेज नई व्यवस्था के तहत पेंशन संशोधन के मामलों को केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। डिजिटल प्रक्रिया के तहत पीपीओ, सीपीओ और जीपीओ जैसी सभी डिजिटल हस्ताक्षरित स्वीकृतियां संबंधित हितधारकों को सीधे ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। बचत निधि के लाभों की गणना 7.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर की गई है। ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर होगी।

नई एसओपी जारी 15 जुलाई, 2026 से लागू नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सभी अधीनस्थ कार्यालयों और डीडीओ को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पेंशन मामलों में कागजी प्रक्रिया कम होने के साथ ट्रैकिंग और जवाबदेही भी बेहतर होने की उम्मीद है।

बचत निधि के लाभों की नई तालिकाएं भी जारी वित्त विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1984 के तहत बचत निधि के लाभों की नई तालिकाएं भी जारी की हैं। यह अधिसूचना पहली जुलाई, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेगी।