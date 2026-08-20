'अगर समय नहीं दे पा रहें हैं तो छोड़ दें पद...', हिमाचल कांग्रेस का सख्त संदेश; लापरवाही करने पर गिरेगी गाज

राज्य ब्यूरो, शिमला। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करनी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने जिला अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) के जिला व ब्लॉक प्रभारियों को दोटूक कहा कि संगठन में मिली जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना होगा।

जो पदाधिकारी संगठन के कामकाज के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, वे स्वेच्छा से पद छोड़ दें। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जिला अध्यक्षों और पीसीसी के जिला व ब्लॉक प्रभारियों के कामकाज की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विनय कुमार ने कहा कि संगठन के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पदाधिकारियों से सक्रिय होकर संगठन को मजबूत करने और सौंपे गए दायित्वों को गंभीरता से निभाने के निर्देश दिए।

हर माह 1 से 10 तारीख के बीच हों बैठकें प्रदेश संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन के कामकाज पर लगातार नजर रख रही है। यह समीक्षा बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित की गई है। कुछ स्थानों पर संगठन की बैठकें और कार्यक्रम अपेक्षित तरीके से आयोजित नहीं हो रहे हैं, जिसे गंभीरता से लिया गया है।

उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में हर माह 1 से 10 तारीख के बीच जिला और ब्लॉक कांग्रेस की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं। इन बैठकों की जानकारी पार्टी के पोर्टल के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजनी होगी। बैठकों में जिला और ब्लॉक प्रभारियों की मौजूदगी भी अनिवार्य रहेगी।

30 अगस्त तक समितियां गठित करने का अल्टीमेटम प्रदेश मामलों के सह प्रभारी विदित चौधरी ने भी बैठक में संगठन को समय नहीं देने वाले पदाधिकारियों को सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 30 अगस्त तक जिला, ब्लॉक, बूथ, पंचायत और जोन स्तर की सभी समितियां हर हाल में गठित कर ली जाएं।

उन्होंने कहा कि नेताओं और पदाधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि संगठन का काम आपसी समन्वय के साथ पूरा किया जाना चाहिए। आगामी चुनावी तैयारियों को देखते हुए संगठन की जमीनी सक्रियता बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता से निभानी होगी।

मंत्री जगत नेगी के बयान का मामला भी बैठक में उठा राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान का मामला भी बैठक में उठा। किन्नौर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष निगम भंडारी ने सह प्रभारी के सामने प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया कि मंत्री की संगठन विरोधी टिप्पणियों पर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि जेन-जी ने यदि इंटरनेट मीडिया पर बोलना शुरू कर दिया तो विवाद बढ़ेगा जिसे सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। पंचायत व गांव स्तर पर बनाई जा रही कांग्रेस कमेटियों का मामला भी उठाया। इस पर आश्वासन दिया कि इन कमेटियों को नए सिरे से बनाया जाएगा। जिला अध्यक्ष इसकी सूची जिला प्रभारी को देंगे।