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रजनी पाटिल की सुक्खू से मुलाकात, सरकार-संगठन के कामकाज पर मंथन; शिमला में आज जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Fri, 25 Sep 2026 12:59 PM (IST)

हिमाचल कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर आज शिमला में प्रदर्शन करेगी।

शिमला में आज जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता (जागरण फोटो)

शिमला में आज जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता (जागरण फोटो)

HighLights

  1. हिमाचल कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ आज करेगी प्रदर्शन

  2. मुख्यमंत्री सुक्खू और वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में होंगे शामिल

  3. एसआईआर अनियमितताओं और मतदाता सूची पर उठाए सवाल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी चुनाव आयोग के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन कसुम्पटी स्थित चुनाव विभाग के कार्यालय के बाहर होगा।

प्रदर्शन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

कांग्रेस एसआइआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी।

प्रदर्शन से पहले हिमाचल दौरे पर पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

कांग्रेस का आरोप है कि एसआइआर के दौरान बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। पार्टी मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस देशभर में प्रदर्शन कर रही है।

‘हिमाचल जोड़ो यात्रा’ पर भी मंथन

पीसीसी की बैठक में भरमौर से सिरमौर तक प्रस्तावित ‘हिमाचल जोड़ो यात्रा’ की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस इस यात्रा के दौरान एसआइआर, नीट पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने प्रदेश को अपर और लोअर हिमाचल में बांटने का प्रयास किया है।

तीन माह के कामकाज की समीक्षा

बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पिछले तीन माह के कामकाज की समीक्षा होगी। पदाधिकारियों की सक्रियता और संगठनात्मक गतिविधियों में योगदान का फीडबैक लिया जाएगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों पर भी चर्चा संभव है। राहुल गांधी के निर्देशों के तहत संगठन के पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है।

 