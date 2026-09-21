आज से नए CM दफ्तर से चलेगी हिमाचल सरकार, सुक्खू करेंगे 6 मंजिला 'अलर्जली फेस-2' का उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, शिमला। दो साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सोमवार से सचिवालय के नए कार्यालय से सरकार चलाएंगे। 21 सितंबर को सुबह पूजा-अर्चना के बाद नए मुख्यमंत्री कार्यालय भवन का उद्घाटन होगा और वहीं से नियमित प्रशासनिक कामकाज शुरू होगा।

शनिवार को मुख्यमंत्री ने खुद नए भवन का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। सीएम आफिस वाला हिस्सा पूरी तरह तैयार है, कुछ कमरों में फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। इस इमारत को अलर्जली फेस टू का नाम दिया गया है।