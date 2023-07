Himachal: बारिश से नुकसान का जायजा लेने पहुचेंगे सीएम सुक्खू, दिल्ली से एक दिन के लिए मंगवाया गया हेलीकॉप्टर

हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए यह हेलीकॉप्टर सुबह दिल्ली से उड़ान भरेगा और 10 बजे नादौन हेलीपैड पर उतरेगा। वर्तमान में प्रदेश सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। हेलीकॉप्टर का करार जून माह में समाप्त हो गया है।

बारिश से नुकसान का जायजा लेने पहुचेंगे सीएम सुक्खू, दिल्ली से एक दिन के लिए मंगवाया गया हेलीकॉप्टर

Your browser does not support the audio element.

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए यह हेलीकॉप्टर सुबह दिल्ली से उड़ान भरेगा और 10 बजे नादौन हेलीपैड पर उतरेगा। वर्तमान में प्रदेश सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। जून माह में समाप्त हो गया था करार हेलीकॉप्टर का करार जून माह में समाप्त हो गया है। उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नया हेलीकॉप्टर किराए पर लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी की गई है। मामला प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। कुल्लू, मंडी और स्पीति घाटी का दौरा करेंगे सीएम सुक्खू मौसम साफ रहने की स्थिति में ही नादौन में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित कुल्लू, मंडी और स्पीति घाटी का दौरा करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

Edited By: Nidhi Vinodiya