हिमाचल CM सुक्खू नवरात्र में नए कार्यालय में होंगे शिफ्ट, जनता को मिलेगी राहत; घंटों खड़े नहीं रहेंगे फरियादी

राज्य ब्यूरो, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू इस शारदीय नवरात्र में अपने नए कार्यालय में कामकाज संभालना शुरू कर देंगे। सचिवालय स्थित नवनिर्मित ईलर्जली फेज-दो भवन में मुख्यमंत्री का नया दफ्तर आकार ले चुका है।

आज लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम ने निर्माण गतिविधियों की प्रगति का जायजा लिया। इस नए कार्यालय के शुरू होने से दूर-दराज से अपनी फरियाद लेकर आने वाले प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

अक्सर यह देखने में आता था कि प्रदेश के विभिन्न कोनों से मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले लोगों के लिए पुराने परिसर में बैठने की उचित व्यवस्था नहीं थी। जगह के अभाव में फरियादियों को सचिवालय के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था।

लेकिन, नवनिर्मित कार्यालय में जनता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले लोगों के लिए बैठने की पर्याप्त और आरामदायक व्यवस्था होगी, ताकि उन्हें परेशानी का सामना न करना पड़े। 100 अधिकारी एक साथ कर सकेंगे बैठक मुख्यमंत्री के इस नए कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं और अधिक क्षमता के साथ तैयार किया गया है। आधिकारिक बैठकों के लिए इसमें एक ऐसा बड़ा हाल तैयार किया गया है, जहां एक साथ दो पंक्तियों में 50 अधिकारी बैठ सकेंगे। इससे राज्य स्तर की बड़ी विभागीय समीक्षा बैठकों का संचालन आसानी से हो सकेगा।