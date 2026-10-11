दीपावली से पहले हिमाचल के कर्मचारियों को मिलेगा DA और एरियर! CM सुक्खू ने दिया आश्वासन

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों को दीपावली से पहले डीए और इसके एरियर की अदायगी की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के शिष्टमंडल को भरोसा दिया कि दीपावली से पहले डीए की किस्त और बकाया राशि जारी करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।

दीपावली से पहले जारी होगी सूची मुख्यमंत्री ने मुख्य अध्यापकों सहित अन्य वर्गों की पदोन्नतियों की सूची भी दीपावली से पहले जारी करने का आश्वासन दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अगुआई में 100 से अधिक पदाधिकारियों वाले संघ के शिष्टमंडल ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगें रखीं।