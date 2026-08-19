हिमाचल के लाहुल में बादल फटने से तबाही: फ्लैश फ्लड में सड़क बही, पुल पानी में डूबा; लोगों ने टेंट में बिताई रात

जागरण संवाददाता, मनाली। हिमाचल प्रदेश में लाहुल-स्पीति जिले की मयाड़ घाटी में बादल फटने से आई बाढ़ (फ्लैश फ्लड) से करपट गांव में भारी नुकसान हुआ है। करपट नाले में भारी बाढ़ आने से मुख्य सड़क का नामोनिशान मिट गया है। पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया है, जिससे आवागमन ठप हो गया है। नाले का पानी फैलने से करपट क्षेत्र में कई बीघा उपजाऊ भूमि और किसानों की फसलें पानी में समा गई हैं।

सुबह मौके पर पहुंचा प्रशासन स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल नायब तहसीलदार विकास राशपा के नेतृत्व में बुधवार सुबह मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। रास्तों को बहाल करने के लिए मशीनें तैनात कर दी गई हैं। पानी अधिक होने से सड़क बहाली का कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

घर छोड़कर भागे लोग, टेंट में शरण बाढ़ आने पर लोग घर छोड़कर भाग गए। कुछ सालों से करपट के ग्रामीण बाढ़ आने की सूरत में जंगल में टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की दिक्कत को देखते हुए लाहुल स्पीति विधायक अनुराधा राणा ने ग्रामीणों के लिए जंगल के समीप रैन बसेरा भी बना दिया है। इस रैन बसेरे में शौचालय सहित पानी बिजली की सुविधा भी है। बुधवार को भी बाढ़ आने की स्थिति में ग्रामीणों ने रैन बसेरे सहित टेंटों में शरण ली।