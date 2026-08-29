172 बैठकों पर खर्च किए 25.80 लाख रुपये, हिमाचल बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यप्रणाली पर विधानसभा की कल्याण समिति ने सवाल उठाए हैं। आयोग के अध्यक्ष और छह सदस्यों के पद 30 जून 2023 से खाली रहे।

इसके बाद भी आयोग की 172 बैठकों पर करीब 25.80 लाख रुपये खर्च हो गए। विधानसभा की कल्याण समिति ने पूछा है कि इतनी बैठकों के बाद कितनी शिकायतों और मामलों का समाधान हुआ और कितने मामले लंबित हैं। बच्चों को वास्तविक राहत कितनी मिली। संवेदनशील शिकायतों का निपटारा सदस्य सचिव के स्तर पर समन्वय के माध्यम से किए जाने की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कल्याण समिति के सभापति मोहन लाल ब्राक्टा ने महिला एवं बाल विकास विभाग से आयोग की कार्यप्रणाली, वित्तीय खर्च और लंबित मामलों पर जवाब मांगा है। कल्याण समिति ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से जुलाई 2026 तक आयोग की बैठकों, प्राप्त शिकायतों, उनके निपटारे और कर्मचारियों की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

समिति की संवीक्षा में सामने आया कि वर्ष 2022-23 में आयोग ने 172 बैठकें कीं। इनमें 171 बैठकें शिमला मुख्यालय और एक हमीरपुर में हुई। अध्यक्ष को प्रति बैठक 3000 रुपये और प्रत्येक सदस्य को 2000 रुपये मानदेय मिलता है। आयोग की एक बैठक पर करीब 15 हजार रुपये खर्च होने के आधार पर समिति ने कुल खर्च और उसके परिणाम का हिसाब मांगा है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और छह सदस्यों का कार्यकाल 30 जून, 2023 को पूरा हो गया था। तब से लेकर कोई नियुक्ति नहीं हुई। सरकार ने 19 अप्रैल, 2026 को अनिता ठाकुर को आयोग का अध्यक्ष लगाकर छह सदस्यों के पद भरे थे।