हिमाचल कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को, बरसात से आई आपदा पर होगा मंथन; बुलाया जा सकता है विधानसभा का मानसून सत्र

Himachal Cabinet Meeting हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बरसात से आई आपदा के बाद यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें बरसात के कारण आई आपदा को लेकर मंथन होगा तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर भी मंत्रिमंडल में मुहर लग सकती है।

हिमाचल कैबिनेट की बैठक 25 जुलाई को, बरसात से आई आपदा पर होगा मंथन (फाइल फोटो)

शिमला, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 25 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसमें बरसात के कारण आई आपदा को लेकर मंथन होगा तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर भी मंत्रिमंडल में मुहर लग सकती है। मानसून सत्र को अगस्त माह में बुलाए जाने की संभावना है, जिसमें बरसात के कारण आई आपदा पर हंगामा होने के पूरे आसार है। बैठक में सरकार हेलीकॉप्टर लीज पर लेने पर भी निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार जून माह से बिना हेलीकॉप्टर के चल रही है। वर्तमान सरकार की तरफ से नए हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने के लिए चौथी बार निविदा प्रक्रिया को पूरा किया गया है, जिस पर अब मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है। इसमें 5 सीटर हेलीकॉप्टर के लिए एयर चार्टर और ओएसएस कंपनी ने भाग दिया, जबकि बड़े हेलीकॉप्टर के लिए हेलीगो कंपनी ने भाग लिया। आपदा में पड़ती है हेलीकॉप्टर की जरूरत हेलीकॉप्टर को लीज पर लेना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि बरसात के कारण आई प्राकृतिक आपदा में इसकी जरूरत पड़ती है। प्रदेश में गत दिनों जब बरसात के कारण बाढ़ के हालात पैदा हुए तो प्रदेश सरकार को एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। अवैध खनन के मुद्दे पर भी हो सकती है चर्चा मंत्रिमंडल में अवैध खनन व नदी किनारे निर्माण कार्य से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सरकार आने वाले समय में इसको लेकर कोई नए दिशा-निर्देश तैयार कर सकती है। उल्लेखनीय है कि अवैध खनन के मुद्दे पर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के बीच छिड़ी जुबानी जंग को लेकर अनौपचारिक चर्चा हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को संभलकर बयानबाजी करने की हिदायत दे सकते हैं।

