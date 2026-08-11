हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार: सुंदर का नाम सबसे आगे, CM ने दिए संकेत; विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए दो नेताओं में जंग

राज्य ब्यूरो, शिमला। पौने चार साल के लंबे अंतराल के बाद कुल्लू जिला को हिमाचल मंत्रिमंडल में स्थान मिलने जा रहा है। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का मंत्री बनना लगभग तय है। वह विधानसभा के मानसून सत्र से पहले शपथ ले सकते हैं। अब विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक जंग भी तेज हो गई है। पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि ज्वालामुखी से विधायक संजय रतन का नाम भी चर्चा में है।



वीरभद्र सिंह की सरकार में भी कुल्लू जिला को मंत्री पद मिलने में देरी हुई थी। 27 अगस्त, 2015 को कर्ण सिंह को आयुर्वेद मंत्री बनाया गया था, तब कुल्लू को ढाई साल बाद मंत्रिपद मिला था। इस बार पौने चार साल का समय बीत चुका है।

नए मंत्री की ताजपोशी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के साथ-साथ 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नए मंत्री की जल्द शपथ होगी।

सूत्रों के अनुसार, नए मंत्री के साथ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जाएगा। विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और सत्र समाप्ति के बाद विभागों में बदलाव संभव है। अभी यह है स्थिति वर्तमान में कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत कुल 11 मंत्री हैं। हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री और ऊना जिला से उपमुख्यमंत्री हैं। शिमला जिला से तीन मंत्री हैं, जबकि सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और किन्नौर से एक-एक मंत्री हैं। कांगड़ा से दो मंत्री हैं, लेकिन मंडी, लाहुल स्पीति, चंबा और कुल्लू से कोई मंत्री नहीं है। चंबा से विधानसभा अध्यक्ष हैं।

संसदीय क्षेत्रवार स्थिति शिमला से मंत्री-5

हमीरपुर से मंत्री-3

कांगड़ा से मंत्री-2

मंडी से मंत्री-1 सरकार व संगठन में शिमला संसदीय क्षेत्र का पलड़ा भारी सरकार और संगठन में शिमला संसदीय क्षेत्र का पलड़ा भारी है। शिमला संसदीय क्षेत्र से पांच मंत्री हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार श्री रेणुका जी से विधायक हैं और शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। संगठन महासचिव विनोद जिंटा चौपाल से जुड़े हैं, जो शिमला संसदीय क्षेत्र में आता है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव मीडिया नरेश चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट, गोपाल शर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अन्य पदाधिकारियों की संख्या भी शिमला संसदीय क्षेत्र से अधिक है।