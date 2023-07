BJP ने एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से महिला मोर्चा के अध्यक्ष की नियुक्ति की है। भाजपा की नई टीम में अनुभव के तौर पर लंबे समय से प्रवक्ता का काम संभाल रहे नेताओं की टीम शामिल किया है। वहीं संगठन में काफी समय से रहे वीरेंद्र कंवर नरेंद्र अत्री सहित कई अन्य नामों को शामिल किया गया है।

हिमाचल BJP अध्यक्ष ने की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 2024 के लिए समीकरण साधते हुए बनाई टीम

