हिमाचल प्रदेश के युवाओं में बीएड कोर्स के लिए कम हो रही रुचि, एक हजार से ज्यादा सीटें अभी भी खाली

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजों में सीटें भरने की कवायद के बीच दो दिन में 1666 दाखिले हुए हैं। इसके बावजूद प्रदेश में बीएड कॉलेजों में प्रवेश की रुचि कम होती दिख रही है। अब भी 1021 सीटें खाली रहने की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सीटों को भरने के लिए अब तक हरसंभव प्रयास किए जा चुके हैं।

प्रवेश परीक्षा न देने वालों को भी दिया मौका वीरवार को उन अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग में शामिल होने का अवसर दिया, जिन्होंने बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं दी थी। ऐसे में एक ही दिन में करीब 1300 सीटों पर दाखिले हुए। इससे एक दिन पहले प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर हुई काउंसिलिंग में महज 366 सीटें ही भर पाई थीं।