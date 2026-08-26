'हिमाचल विधानसभा में छिड़ी देशभक्ति की होड़', विक्रमादित्य का तंज; मुद्दे नहीं इसलिए भटका रहे जनता का ध्यान

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दो टूक कहा कि भाजपा के पास जनता से जुड़े ठोस मुद्दों का अभाव है, इसलिए वह तीन दिन से सदन की कार्यवाही बाधित कर रही है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पूरा देश और कांग्रेस सम्मान करती है, लेकिन विपक्ष केवल खुद को 'सबसे बड़ा देशभक्त' साबित करने की होड़ में लगा है।

'महंगाई और बेरोजगारी पर बात करने से बच रही भाजपा' विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सदन जनता की आवाज उठाने का मंच है। आज प्रदेश और देश में महंगाई, राशन, चीनी और पेट्रोल-डीजल की आसमान छूती कीमतें आम जनता की कमर तोड़ रही हैं, लेकिन भाजपा इन वास्तविक सरोकारों पर चर्चा करने के बजाय भावनात्मक मुद्दों की आड़ लेकर जनता का ध्यान भटकाने में जुटी है। उन्होंने विपक्ष से सदन में जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा करने की अपील की।

सड़कों की टारिंग में देरी स्वीकारी, मानसून बाद 800 किमी होंगी चकाचक राजनीतिक हमलों के बीच लोक निर्माण मंत्री ने विभागीय जवाबदेही भी तय की। उन्होंने सदन में स्पष्ट स्वीकार किया कि मार्च और अप्रैल माह के दौरान बिटुमिन (कोलतार) के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण सड़कों की टारिंग का काम प्रभावित हुआ था।