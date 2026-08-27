1.50 लाख नहीं 3.63 लाख मिले... हिमाचल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ PMAY-G राशि बढ़ाने का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के गरीबों के आवास के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष ने एकजुटता का परिचय देते हुए कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बढ़ती निर्माण लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मिलने वाली आवास सहायता राशि को 1.50 लाख से बढ़ाकर 3.63 लाख करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया।

विपक्ष के विधायक बिक्रम ठाकुर द्वारा लाए गए गैर सरकारी संकल्प की राशि बढ़ाने को लेकर सभी ने एकजुटता दिखाई। अब विधानसभा की यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों के लिए इससे भी अधिक राशि निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।