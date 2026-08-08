Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में बदले जाएंगे हजारों प्राइमरी टीचर, सरकार की युक्तीकरण को मंजूरी; 3209 स्कूल हैं एक शिक्षक के सहारे

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 06:09 PM (IST)

    हिमाचल सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों के युक्तीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। यह फैसला प् ...और पढ़ें

    हिमाचल सरकार हजारों प्राइमरी टीचर को बदलेगी। प्रतीकात्मक फोटो

    हिमाचल सरकार हजारों प्राइमरी टीचर को बदलेगी। प्रतीकात्मक फोटो

    HighLights

    1. सरकार ने जेबीटी शिक्षकों के युक्तीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी।

    2. कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से शिक्षक स्थानांतरित होंगे।

    3. प्राथमिक शिक्षक संघ युक्तीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहा।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ (पीटीएफ) के क्रमिक अनशन के बीच राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में तैनात जेबीटी शिक्षकों के युक्तीकरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लंबे समय से इसकी तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग अब प्रक्रिया को धरातल पर उतारने की तैयारी में है। युक्तीकरण के तहत कम छात्र संख्या वाले स्कूलों से शिक्षकों को अधिक जरूरत वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। इससे आने वाले समय में हजारों जेबीटी शिक्षकों के स्थानांतरण की संभावना है।

    स्कूलों में सुधरेगी व्यवस्था

    प्रदेश में करीब 3209 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं, जहां एक-एक शिक्षक तैनात है। इनमें कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 20 से 25 तक है। दूसरी ओर कुछ ऐसे स्कूल भी हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या महज 10 से 12 है, लेकिन वहां दो-दो शिक्षक तैनात हैं। शिक्षकों के इस असमान वितरण को दूर करना युक्तिकरण का प्रमुख आधार रहेगा।

    क्या रहेंगे युक्तीकरण के मानक

    बीते दिनों शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में युक्तीकरण पर चर्चा हुई थी। सरकार की मंजूरी के बाद अब जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जेबीटी का जिला कैडर होने के कारण उपनिदेशक शिक्षकों का युक्तीकरण करेंगे। इसमें विद्यार्थियों की संख्या, उपलब्ध शिक्षक, स्वीकृत पद और अन्य निर्धारित मानकों को आधार बनाया जाएगा।

    सबसे अधिक प्राथमिकता उन स्कूलों को दी जाएगी, जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के बावजूद केवल एक शिक्षक सेवाएं दे रहा है।

    भर्ती के साथ मौजूदा शिक्षकों का भी पुनर्वितरण

    शिक्षा विभाग ने जेबीटी के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बैचवाइज और सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां की जा रही हैं। ऐसे में विभाग एक ओर नए जेबीटी शिक्षकों की भर्ती कर रिक्तियां भरने की दिशा में बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर मौजूदा शिक्षकों को जरूरत के अनुसार स्कूलों में पुनर्वितरित किया जाएगा। इससे शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

    खबरें और भी

    पीटीएफ के आंदोलन से बढ़ सकती है खींचतान

    सरकार का यह फैसला उस समय आया है, जब प्राथमिक शिक्षक संघ युक्तीकरण के विरोध में क्रमिक अनशन कर रहा है। सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद युक्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर शिक्षक संघ और सरकार के बीच खींचतान और तेज होने के आसार हैं।

    PTF strike

    पीटीएफ के क्रमिक अनशन में शामिल हुआ महिला विंग

    उधर, हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ (पीटीएफ) का क्रमिक अनशन 14वें दिन भी जारी रहा। शनिवार को राज्य महिला विंग की पदाधिकारियों ने शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा एवं न्यायपूर्ण मांगों की पूर्ति के लिए क्रमिक अनशन में भाग लिया। महिला शक्ति भी पूरी निष्ठा और ताकत के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहीं हैं। क्रमिक अनशन पर महिला विंग की अध्यक्षा सुनीता शर्मा, सुशीला नेगी महासचिव, आशा रानी, मीना ठाकुर व कृष्णा ठाकुर शामिल हुई।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल में सेना की अग्निवीर भर्ती के दौरान ग्राउंड के बाहर दो संदिग्ध पकड़े, अधिकारियों ने युवाओं को किया आगाह 