Himachal Apple: हिमाचल की मंडियों में सेब की खरीद बंद, सरकार और आढ़तियों के विवाद में फंसे बागवान

हिमाचल में सेब का सीजन तो शुरू हो गया लेकिन बागवान अब सरकार और आढ़तियों के बीच विवाद में बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक तरफ सरकार ने साफ कर दिया है कि सेब की खरीदी प्रति किलो के हिसाब से होगी। वहीं आढ़ती इस बात को मानने से इंकार कर रहे हैं। उधर किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित है।

हिमाचल की मंडियों में सेब की खरीद बंद, सरकार और आढ़तियों के विवाद में फंसे बागवान

शिमला, जागरण संवाददाता। सेब सीजन के दौरान दूसरे दिन भी वीरवार को पराला, भट्टा कुफर मंडी सेब की खरीद बंद रही। मंडी में बागवान अपनी फसल बेचने के लिए लाए थे। उन्हें बेहतर दाम तो दूर कोई खरीदार तक नहीं मिला। इसका खामियाजा बागवानों को उठाना पड़ रहा है। वह अपनी फसल को लेकर वाहनों में इंतजार कर रहे हैं। उनकी फसल खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में उन्हें आशंका है कि आने वाले एक या दो दिनों तक स्थिति ऐसी ही रही तो उनकी फसल वाहन में रखे रखे खराब हो सकती है। इस वजह से उनके पास बाहरी राज्यों की मंडियों में जाने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहेगा। यह है विवाद राज्य सरकार की ओर से इस बार किलो की दर से सेब को खरीदने के निर्देश जारी किए गए हैं। आढ़ती इस तरह से सेब खरीदने से इंकार कर रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर इस तरह से सेब की खरीद होती है तो वह दिन में दो गाड़ी भी सेब की खरीद नहीं कर पाएंगे। इस मसले पर सरकार और आढ़तियों के बीच में विवाद अब लंबा खिंचता दिख रहा है। आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ठाकुर ने कहा कि जब तक सरकार मांग को नहीं मानती है तब तक सेब की खरीद नहीं होगी।

