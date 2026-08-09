हिमाचल में कभी BPL सूची में नहीं रहे 90,000 गरीब परिवारों की अब बदलेगी तकदीर, सरकार ने बनाई खास योजना

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आठ चरणों के सर्वे के बाद 1.78 लाख गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इनमें 90,000 ऐसे अति गरीब परिवारों की पहचान हुई है जो आज तक कभी गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों की सूची में शामिल ही नहीं रहे हैं। इन्हें आज तक सरकारी योजनाओं का कोई लाभ भी नहीं मिला है। इन अति गरीब परिवारों की अब तकदीर बदलेगी।



केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ सबसे पहले इन परिवारों को दिया जाएगा। इसके साथ नई योजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की जा रही है। इन परिवारों के लिए कई और नई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त कर उन्हें अति गरीब परिवारों की सूची से बाहर लाया जा सके।

परिवारों का डेटाबेस तैयार इस सर्वे से पहली बार प्रदेश के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों का विस्तृत डेटाबेस तैयार हुआ है। इसके आधार पर अब इन परिवारों के आर्थिक, सामाजिक और आजीविका संबंधी विकास के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे उन्हें सरकारी सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाए जाए।