हिमाचल में आपदा राहत फंड में 13,001 करोड़ का घाटा, हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार

विधि संवाददाता, शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आपदा के बाद पुनर्वास कार्यों और कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड के वितरण में बरती जा रही अनियमितताओं पर गहरा असंतोष जताया है। मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए साफ कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालकर अपनी कानूनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकते।

अदालत ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि दोनों सरकारों ने इस संबंध में ठोस कदम नहीं उठाए, तो उनके खिलाफ भारी हर्जाना लगाया जाएगा। कोर्ट को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आई आपदाओं से लगभग 17,428 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है।

इस भारी नुकसान के मुकाबले राहत, मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों पर केवल 4,427.68 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके हैं। प्रदेश में आपदा पुनर्वास कार्यों के लिए अभी भी 13,001 करोड़ रुपये का भारी घाटा चल रहा है। हिमाचल सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए उत्तराखंड और ओडिशा के सीएसआर मॉडल्स का अध्ययन कर रही है।

हाईकोर्ट ने पाया कि हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रूप से काम कर रही सरकारी व निजी कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। कानूनन कंपनियों को अपने परिचालन वाले स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होती है, लेकिन आंकड़ों में भारी विसंगति सामने आई है। उदाहरण के तौर पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.58 करोड़ और 2023-24 में केवल 2.22 करोड़ रुपये का सीएसआर फंड खर्च किया।

इसके विपरीत, एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश को (2023-24 में) 40.16 करोड़, बिहार को 24.10 करोड़, महाराष्ट्र को 29.87 करोड़ और ओडिशा को 18.83 करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड दिया। कोर्ट ने दर्ज किया कि हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और लेह-लद्दाख जैसे राज्यों को कुल फंड में से 'नाममात्र' हिस्सा मिला है, जो कि पूरी तरह गलत है।

अदालत के सामने यह भी खुलासा हुआ कि राज्य में काम कर रही 81 कंपनियों ने अभी तक अपनी देय राशि की जरूरी जानकारी ही विभाग को नहीं सौंपी है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और राज्य के हलफनामों में उपलब्ध आंकड़ों के बीच बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन और एनएचएआई जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा हिमाचल में किए गए खर्च पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है।