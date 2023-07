Himachal News: हाईकोर्ट ने 198 बीआरसीसी शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजने का दिया आदेश, सरकार से जताई सहमति

Himachal News राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया था कि वर्तमान में सभी जिलों में लगभग 3889 पद जेबीटी और 597 पद हेड टीचर के रिक्त पड़े हैं। टीजीटी आर्ट्स के 691 नॉन मेडिकल के 689 और मेडिकल के 371 पद रिक्त पड़े हैं।रिक्त पदों के चलते बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

प्रदेश हाईकोर्ट ने 198 बीआरसीसी शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजने के आदेशों पर अपनी मुहर लगा दी।

