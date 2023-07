Himachal Cloudburst: रामपुर के कंधार में बादल फटने से भारी तबाही, स्कूल सहित कई भवन हुए धराशायी

Cloudburst in Himachal Rampur Bushahr News रामपुर उपमंडल के कंधार में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रात करीब एक बजे अचानक आई भारी बारिश के चलते कई रिहायशी मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा प्राथमिक पाठशाला सहित कई भवन भी तबाह हो गए। इसके अलावा डेढ़ दर्जन से अधिक भेड़-बकरियां व करीब आठ गाय बह गई हैं।

Cloudburst in Himachal Pradesh News: रामपुर के कंधार में बादल फटने से भारी तबाही : जागरण

