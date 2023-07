Himachal School Closed: मंगलवार से स्कूलों में छुट्टियां, बारिश के बाद बदला मानसून ब्रेक का शेड्यूल

शिमला जागरण संवाददाता। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। विभाग ने मानसून ब्रेक में बदलाव किया है ताकि आने वाले दिनों में स्कूलों में शैक्षिक दिवस कम न हो और बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े।

Heavy Rainfall in Himachal: मंगलवार से स्कूलों में छुट्टियां, बारिश के बाद बदला मानसून ब्रेक का शेड्यूल

शिमला, जागरण संवाददाता: शिमला, जागरण संवाददाता। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मौसम के मिजाज को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। विभाग ने मानसून ब्रेक में बदलाव किया है, ताकि आने वाले दिनों में स्कूलों में शैक्षिक दिवस कम न हो और बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 10 व 11 जुलाई को दो दिन की जो छुट्टी की थी उसे भी मानसून ब्रेक में शामिल कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पहले से 30 जुलाई तक अवकाश है। यह छुट्टियां शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में होगी। किस जिले में कब से अवकाश कुल्लू जिला के स्कूलों में 10 जुलाई से एक अगस्त (23 दिन) तक मानसून ब्रेक रहेगी। आमतौर पर कुल्लू में 23 जुलाई से 14 अगस्त के बीच मानसून ब्रेक होती है। वहीं लाहौल स्पीति जिले में 10 जुलाई से 20 अगस्त तक (42 दिन) का मानसून ब्रेक दिया गया है। पहले यहां 17 जुलाई से 27 जुलाई के बीच मानसून ब्रेक होनी थी। किन्नौर, पांगी भरमौर में ऐसे होगी छुट्टियां जनजातीय क्षेत्र किन्नौर, पांगी व भरमौर के स्कूलों में 10 से 15 जुलाई (6 दिन) तक स्कूल बंद रहेंगे। इन क्षेत्रों में 22 से 27 जुलाई के बीच मानसून ब्रेक होती है। सोलन, शिमला, सिरमौर सहित अन्य शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 10 से 15 जुलाई ( 6 दिन ) तक मानसून ब्रेक रहेगा। आमतौर पर यहां पर 22 से 27 जुलाई के बीच मानसून ब्रेक होता है। शिक्षा विभाग ने भारी बरसात से हुई तबाही तथा छात्रों व स्टाफ की सुरक्षा देखते हुए यह निर्णय लिया है। सीबीएसई, आईसीएसई अपने स्तर पर लेंगे निर्णय निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) व इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) स्कूल प्रबंधन मौसम की परिस्थिति व परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर स्कूलों में छुट्टियां देने का निर्णय लें। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में बच्चों व कर्मचारियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान संस्थान अपने स्तर पर रखें।

