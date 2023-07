Himachal Heavy Rain: चंद्रताल में फंसे पर्यटक, सरकार ने एयरलिफ्ट के लिए की वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मांग

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) से एक हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। इसी के चलते काजा से एक बचाव दल कुंजुम टॉप पर पहुंच गया है जो कि झील से सिर्फ आठ किलोमीटर दूर है।

चंद्रताल में फंसे पर्यटक, एयरलिफ्ट के लिए की गई वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मांग

शिमला, पीटीआई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के चंद्रताल में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना (आईएएफ) से एक हेलीकॉप्टर की मांग की गई है। 300 से अधिक लोग फंसे इसी के चलते काजा से एक बचाव दल कुंजुम टॉप पर पहुंच गया है जो कि झील से सिर्फ आठ किलोमीटर दूर है। इस बात की जानकारी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव ओंकार चंद शर्मा ने मंगलवार को दी। शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के बाद लगभग 300 लोग 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रताल में शिविरों में फंस गए हैं। जिनमें ज्यादातर पर्यटक शामिल हैं। सोमवार को भी बचाए गए 100 लोग शर्मा ने बताया कि पर्यटकों में दो लोगों को अधिक ऊंचाई के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी फंसे हुए लोगों को मंगलवार रात तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि सोमवार को पहाड़ी राज्य में विभिन्न स्थानों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया। बहाली के लिए सुरक्षा टीमें तैनात सड़क बहाली के लिए दो टीमें तैनात की गई है। एक लोसर की ओर से और दूसरी काजा की ओर से। अधिकारियों ने बताया कि टीम में प्रशासन के सदस्य, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सीमा सड़क संगठन (BRO), पुलिस और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं। 24 जून के बाद से 780 करोड़ का हुआ नुकसान शर्मा ने बताया कि 24 जून को मानसून की शुरुआत हुई थी जिसके बाद से राज्य को 780 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि सड़कों, पुलों और जलापूर्ति योजनाओं को अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, पिछले तीन दिनों में भारी बारिश के कारण शिमला-कालका और मनाली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 1,239 सड़कें अवरुद्ध हैं।

