Himachal News: प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर HC ने सरकार से तलब की रिपोर्ट, पर्यावरण मानकों की हो रही अनदेखी

Himachal News ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इसके कार्यान्वयन पर अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश 59 शहरी समूह के साथ भारत का सबसे अच्छा शहरीकृत राज्य है। लेकिन कचरे की थोड़ी मात्रा भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। बद्दी में 970 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

कोर्ट को बताया गया कि प्रदेशभर में कूड़े कचरे का निस्तारण पर्यावरण मानकों के तहत नहीं हो रहा।

