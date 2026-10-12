ताजा हिमपात से गुलजार हुआ हिमाचल, मनाली-शिमला पहुंचे 3 लाख से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु; शक्तिपीठों में टेका माथा

राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति व किन्नौर में हुए ताजा हिमपात का आनंद लेने के मनाली व लाहुल-स्पीति की ओर पर्यटकों की आमद बढ़ी है। शिमला व आसपास के पर्यटक स्थलों पर पिछले तीन दिनों के दौरान पर्यटकों की भीड़ रही।

आज पहला नवरात्रि होने पर कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर जिलों के शक्तीपीठों पर एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने शीश नवाया। इस सप्ताहांत प्रदेश में पर्यटकों व शक्तिपीठों पर माता के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या तीन लाख से अधिक रही।

45 हजार लोगों ने किए दर्शन कांगड़ा जिला के शक्तीपीठों में ब्रजेश्वरी देवी, ज्वाला जी व मां चामुंडा के दर्शन करने वाले 35 हजार से अधिक श्रद्धालु रहे। ऊना जिला में चिंतपूर्णी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर 25 हजार और बिलासपुर स्थित श्री नयना देवी जी, दियोट सिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर में करीब 45 हजार लोगों ने दर्शन किए।

यदि वीरवार सांय से रविवार तक शिमला व मनाली में पहुंचे पर्यटकाें के आंकड़े की बात की जाए तो कुल्लू-मनाली में 1.26 लाख और शिमला में 1.20 लाख पर्यटक आए। शिमला शहर और इसके आसपास के सभी पर्यटन केंद्रों पर स्थित होम-स्टे बुक थे।