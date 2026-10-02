शिमला के जुब्बल में भीषण अग्निकांड, पांच मकान जलकर खाक; प्रभावित परिवारों को मिलेगी सहायता

जागरण संवाददाता, शिमला। जुब्बल तहसील के धार गांव में वीरवार देर रात भीषण अग्निकांड में पांच मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना रात करीब 11:45 बजे मिली। आग से पांच परिवार प्रभावित हुए हैं।

अग्निकांड में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। टीमों ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए। इस अग्निकांड में नानक चंद चौहान, हरनाम सिंह धाल्टा, नरेंद्र सिंह धाल्टा, गिंदा देवी और अनिल धान्टा के मकान जल गए। आग से प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है।