हिमाचल में दुर्लभ नजारा, किन्नौर में पहली बार दिखा यूरोप का प्रवासी पक्षी कॉमन ग्रीनशैंक

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रक्छम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार यूरोप से आने वाले प्रवासी जलपक्षी कॉमन ग्रीनशैंक का दस्तावेजीकरण किया गया है। यह किन्नौर जिले से इस पक्षी का पहला पुष्ट रिकॉर्ड माना जा रहा है, जिससे जिले की पक्षी विविधता (एविफौना) में एक और महत्वपूर्ण प्रजाति जुड़ गई है।

कॉमन ग्रीनशैंक को वन्यजीव अभयारण्य में नियमित फील्ड मानिटरिंग के दौरान खंड वन अधिकारी संतोष कुमार ठाकुर ने देखा और उसका फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण किया। इस दौरान गोपाल नेगी और अल्पना नेगी भी मौजूद रहे और उन्होंने प्रजाति की पहचान एवं रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया।

पक्षी विशेषज्ञ हिमांशु चौधरी ने बताया कि किन्नौर घाटी में कॉमन ग्रीनशैंक का यह पहला रिकॉर्ड है। इससे पहले यह प्रजाति पड़ोसी स्पीति क्षेत्र में दर्ज की जा चुकी है और वर्ष 2024 में रंगरिक में भी इसका रिकॉर्ड मिला था। उन्होंने कहा कि यह नई खोज किन्नौर के पक्षी डेटाबेस को समृद्ध करेगी और यह साबित करती है कि जिले की नदियां और आर्द्रभूमियां प्रवासी जलपक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव का काम करती हैं।

ऐसे रिकॉर्ड हिमालयी क्षेत्रों में पक्षियों के प्रवास मार्ग को समझने और संरक्षण योजनाओं को मजबूत करने में सहायक होते हैं। हिमाचल ई-बर्ड समन्वयक डॉ. एम भट्टाचार्य ने पुष्टि की कि ई-बर्ड प्लेटफार्म पर भी किन्नौर जिले से कॉमन ग्रीनशैंक का यह पहला रिकॉर्ड है। उन्होंने इसे नागरिक विज्ञान (सिटिजन साइंस) और पक्षी विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

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सांगला वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) अशोक नेगी, आईएफएस ने इस उपलब्धि को किन्नौर की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए ब्लॉक फॉरेस्ट आफिसर संतोष कुमार ठाकुर और उनकी टीम को बधाई दी। किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भी रक्छम टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है।