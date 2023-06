Eid-al-Adha in Himachal हिमाचल प्रदेश में बारिश के बीच ईद का त्‍योहार मनाया गया। शिमला चंबा और नाहन शहरों के मुस्लिम इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिली। पहाड़ी राज्य में मुसलमानों की आबादी 68 लाख से अधिक की कुल आबादी का दो प्रतिशत से भी कम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी।

हिमाचल में बारिश के बीच मनाया गया ईद का त्‍योहार

शिमला, एजेंसी: हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों ने गुरुवार को ईद मनाई और सुबह की नमाज में हिस्सा लेने के लिए कुछ स्थानों पर बारिश का सामना भी किया। शिमला, चंबा और नाहन शहरों के मुस्लिम इलाकों में भारी भीड़ देखने को मिली। पहाड़ी राज्य में मुसलमानों की आबादी 68 लाख से अधिक की कुल आबादी का दो प्रतिशत से भी कम है। सुक्‍खू ने लोगों को दी बधाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी। शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह त्योहार सद्भावना का संदेश फैलाता है और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में मददगार है। खबर अपडेट की जा रही है...

