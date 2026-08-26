शिमला और चंबा में भूकंप के झटके, जान-माल का नुकसान नहीं; जमीन से 10 KM नीचे रहा केंद्र
बुधवार सुबह शिमला और चंबा जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता क्रमशः 4.0 और 2.5 रही। कम तीव्रता के कारण कहीं से भी जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।
HighLights
शिमला में 4.0 और चंबा में 2.5 तीव्रता का भूकंप।
कम तीव्रता के कारण कोई जान-माल का नुकसान नहीं।
हिमाचल प्रदेश भूकंप के अति संवेदनशील जोन 4-5 में।
राज्य ब्यूरो, शिमला। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के बीच बुधवार को सुबह राजधानी शिमला और चंबा जिले में लोगों ने भूकंप के झटकें महसूस किया। हालांकि, तीव्रता कम होने के कारण कहीं से भी किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) के अनुसार, शिमला में सुबह 5 बजकर 46 मिनट पर रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसका केंद्र जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर 31.387 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77.787 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।
इससे ठीक पहले चंबा जिले में तड़के 4 बजकर 38 मिनट पर 2.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सभी क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में 31 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा और कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा, हालांकि भारी बारिश को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है।
अति संवेदनशील सिस्मिक जोन-4 और 5 में आता है प्रदेश
भूगर्भीय दृष्टि से हिमाचल प्रदेश भूकंप के अति संवेदनशील जोन-4 और 5 में शामिल है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के नए ड्राफ्ट में पूरे हिमालयी क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील जोन-6 में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे प्रशासनिक समीक्षा के बाद रद्द कर पुराने सिस्मिक मानकों (जोन-4 व 5) को ही यथावत लागू रखा गया है।
ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील रहा है; वर्ष 1905 में कांगड़ा और चंबा में आए भीषण भूकंप में 10 हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी।