Earthquake in Lahaul and Spiti हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की धरती में कंपन हुआ। लाहौल और स्पीति जिले में एक के बाद दो भूकंप आए। दोनों ही भूकंप मध्यम तीव्रता के दर्ज किए गए हैं। बुधवार को रात 9.30 बजे और 11.07 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर 3.2 और 3.1 तीव्रता के दो भूकंप आए थे।

लाहौल-स्पीती में दो बार कांपी धरती; रिक्टर स्केल पर 3.2 रही तीव्रता

शिमला, एएनआई। Earthquake in Lahaul and Spiti: हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की धरती में कंपन हुआ। लाहौल और स्पीति जिले में एक के बाद दो भूकंप आए। दोनों ही भूकंप मध्यम तीव्रता के दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। 'मौसम विभाग ने कहा कि जिले के किसी भी हिस्से में जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि बुधवार को रात 9.30 बजे और 11.07 बजे 10 किलोमीटर की गहराई पर 3.2 और 3.1 तीव्रता के दो भूकंप आए। 80 लोगों ने गंवाई जान जनजातीय लाहौल और स्पीति भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है, जो एक उच्च क्षति-जोखिम वाला क्षेत्र है। गनीमत है कि तेज झटके महसूस नहीं किए गए। नहीं तो भारी तबाही हो सकती थी। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इधर-उधर भागने लगे। वहीं, दूसरी ओर हिमाचल के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रदेश के अंदर करोड़ों का नुकसान हुआ है जबकि कई लोगों को इस आपदा में जान गवानी पड़ी है। मानसून की बारिश हिमाचल में कहर बरपा रही है। बाढ़ से अभी तक हिमाचल प्रदेश में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतें भी शामिल हैं। वहीं, 470 पालतू पशुओं की मौत हुई है। अभी तक मानसून 100 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुकी है। जबकि, 350 मकानों को नुकसान हुआ है। प्रदेश में अबतक हुआ 1050 करोड़ का नुकसान अभी तक 1050 करोड़ के नुकसान का आकलन कर लिया गया है जबकि नुकसान को चार हजार करोड़ तक बताया जा रहा है। इस संबंध में अधिकारी व कर्मचारी आकलन कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अबतक 51 लैंडस्लाइड हुए हैं। जिससे 8 दुकानों को नुकसान हुआ। वहीं, 32 फ्लैशफ्ल्ड हुए। जिसमें 80 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गवाई। इसके साथ ही 100 से अधिक लोग घायल हैं। राज्य में भूस्खलन के कारण प्रदेश में तीन एनएच सहित 1299 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।

