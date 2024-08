Earthquake: हिमाचल में भारी तबाही के बीच डोली धरती, लाहौल स्पीति में महसूस किए गए भूकंप के झटके

भूकंप आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने इधर-उधर भागने लगे। बादल फटने से आई तबाही से लोग पहले से ही डरे हुए हैं। इस बीच भूकंप ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है।

EQ of M: 3.2, On: 02/08/2024 09:45:59 IST, Lat: 32.67 N, Long: 76.76 E, Depth: 5 Km, Location: Lahaul And Spiti, Himachal Pradesh.

