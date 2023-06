मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने बुधवार प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने रायसन पुल के लोकार्पण की मांग की। विधायक भुवनेश्वर गौड़ द्वारा मुख्यमंत्री सुक्खू से मनाली आने का विशेष आग्रह भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विंटर कार्निवल के दौरान करोड़ों की योजनाओं की घोषणा की है।

विधायक भुवनेश्वर गौड़ के नेतृत्व में CM सुक्खू से मिला प्रतिनिधिमंडल, जानें क्या रहा मीटिंग का एजेंडा

पतलीकूहल/कुल्लू, संवाद सूत्र। प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नेगी ने कहा कि मनाली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल विधायक भुवनेश्वर गौड़ के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर से मिला। इसमें रायसन पुल के लोकार्पण को लेकर मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा मनाली में लगभग 300 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दिए जाने वाली योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण करने पर पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंसी से मनाली आने का आग्रह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र नेगी ने कहा कि रायसन पुल के लोकार्पण के लिए विधायक भुवनेश्वर गौड़ द्वारा मुख्यमंत्री से मनाली आने का विशेष आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने विधायक के आग्रह को स्वीकार किया है और कहा कि जल्द ही रायसन पुल के लोकार्पण के साथ-साथ अन्य योजनाओं को भी हरी झंडी दी जाएगी। सीएम जल्द आएंगे कुल्लू दौरे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विंटर कार्निवल के दौरान करोड़ों की योजनाओं की घोषणा की है। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जल्द ही कुल्लू दौरे पर आएंगे। जिला प्रशासन व संबंधित विभाग उन पर अपनी तैयारियां पूरी कर लें, ताकि योजनाओं के कार्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतें पेश न आए।

