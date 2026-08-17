जिला परिषद चुनाव में देरी पर हिमाचल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने रखा पक्ष

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मई 2026 में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के बाद, जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव न होने से जुड़ी याचिका पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी शिमला को मंगलवार (18 अगस्त) को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए। डीसी शिमला की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आने वाले विधानसभा सत्र के आयोजन के कारण जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बैठक का आयोजन अभी संभव नहीं है।



इस पर न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी शिमला को यह स्पष्ट करने को कहा कि विधानसभा सत्र के आयोजन और जिला परिषद की बैठक में क्या संबंध है।



नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों द्वारा प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित की गई है।

जानबूझकर प्रक्रिया लटकाने का आरोप इस याचिका में प्रशासन पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ममता और 12 अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने यह याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उपायुक्त शिमला को जल्द से जल्द वैधानिक बैठक बुलाकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराने के निर्देश जारी करने की मांग की है।

6 जून को दिलाई थी शपथ 6 जून 2026 को सभी 25 निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 90(2) के तहत शीर्ष पदों का चुनाव होना अनिवार्य था। लेकिन, जिला प्रशासन ने बिना कोई ठोस वैधानिक कारण बताए बैठक को स्थगित कर दिया।

इसके बाद प्रशासन ने 27 जून और 3 अगस्त 2026 को बैठकें तो बुलाईं, लेकिन उनमें एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया। कुछ बैठकों में उपायुक्त स्वयं अनुपस्थित रहे और आवश्यक कोरम या स्पष्ट सूचना के अभाव में चुनावी प्रक्रिया अधर में लटकी रही है।